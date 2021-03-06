Фотограф в Киеве превратил детсад в порностудию

Киев, 6 марта. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении украинского фотографа. Злоумышленник орудовал на территории дошкольного учреждения.

По версии следствия, любитель фотографий внушил доверие работникам детсада и стал там частым «гостем». Ему позволили оставаться с малышами наедине. Извращенец, как установили эксперты, снимал интимные кадры, а затем торговал ими через Сеть.

Число пострадавших от действий фотографа уже превысило 50 человек. За изготовление и продажу порно с участием детей фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

На Камчатке бывший сотрудник прокуратуры «попал в прицел» правоохранителей. Он подозревается в сексуальном насилии над детьми. Свои похождения фигурант снимал на видео, сообщало издание Deita.