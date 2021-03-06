Киев, 6 марта. Действующее украинское руководство абсолютно некомпетентно. Киевская власть ограбила население страны, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам политика, нынешние тарифы подорвали благосостояние более чем 43% украинцев. Те люди, которые сейчас находятся у власти, абсолютно некомпетентны. Руководство страны продолжает грабить собственных граждан.

«Более того, Украина вошла в тройку мировых импортеров секонд-хенда. Доля украинского импорта секонд-хенда составила 64% от всех закупок одежды и обуви, поэтому легкая промышленность в нашей стране не выдерживает конкуренции с б/у вещами», — написал Азаров в Telegram-канале.



Бывший глава правительства подчеркнул, что такое положение вещей равно утрате 55 тыс. рабочих мест. Плюс ко всему на Украине никто не контролирует качество ввезенного товара. Сейчас можно с уверенностью сказать, что у государства нет перспектив развития. Политика действующей власти нацелена исключительно на личное обогащение, заключил Азаров.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Азаров рассказал об утилизации вакцины от COVID-19 на Украине.