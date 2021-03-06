Россия в этом не нуждается: эксперт оценил шансы признания Западом Крыма частью РФ

В октябре в Крыму планируют провести шестой по счету Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), участие в котором принимают делегации из разных стран. В 2019 году, например, на форум приехали гости из 89 государств, а в 2020-м планировали прибыть участники из 100 стран, но из-за пандемии мероприятие было перенесено.

Такой масштаб форума говорит о том, что постепенно идет международное признание статуса российского Крыма. Однако очевидно, что ни Соединенные Штаты Америки, ни Европейский союз в ближайшее время не назовут полуостров частью РФ.

Все может измениться, поскольку антироссийские санкции из-за РК продлеваются каждый раз только на год. При резкой необходимости ограничения Запада будут либо сняты, либо их не пролонгируют.

В комментарии ФАН политолог Иван Мезюхо рассказал, стоит ли в ближайшее время рассчитывать на признание российского статуса Республики Крым Западом. По его словам, важно, что наша страна не нуждается в том, чтобы другие государства высказывали свое мнение по поводу полуострова.

«Безусловно, если бы Крым был признан западным сообществом, то это был бы позитивный сигнал развития отношений Запада и России, но в ближайшее время не стоит рассчитывать на то, что Европейский союз и США признают полуостров российским. Однако я не считаю, что та же Европа и Америка будут всегда стоять на непримиримой позиции относительно российского статуса Крыма», — заявил эксперт.

Иван Мезюхо отметил, что ряд факторов в глобальной политике может изменить ситуацию таким образом, что и Евросоюз, и США пересмотрят свое отношение по крымскому вопросу. Однако на данный момент для ЕС и Соединенных Штатов тема республики, как они себе представляют, позволяет им оказывать давление на Российскую Федерацию.

«Не было бы Крыма, Запад бы придумал другие надуманные поводы для введения антироссийских санкций экономического и политического характера. Сегодня, например, раскручиваются санкции по делу блогера Алексея Навального. Это ярко подтверждает тот факт, что на данный момент Запад не собирается сворачивать санкционное давление на нашу страну», — констатировал политолог Иван Мезюхо.

Напомним, ранее в интервью ФАН экс-депутат Верховной рады рассказал, как Украину научили ненавидеть Россию.