ДТП с грузовиками под Новосибирском привело к смерти водителя

Новосибирск, 6 марта. Мужчина погиб при столкновении двух грузовых автомобилей на трассе, сообщают очевидцы аварии.

Дорожный инцидент произошел недалеко от поселка Коченево. Во время ДТП у одного из транспортных средств от удара разорвало полуприцеп — груз вывалился на проезжую часть.

ГИБДД по Новосибирской области установило, что автомобиль Isuzu следовал в сторону Новосибирска. На 1414-м километре трассы Р-254 он врезался в автомобиль Scania, который стоял на левой полосе. Дорожная авария унесла жизнь водителя Isuzu.

В настоящее время на месте аварии правоохранители полностью перекрыли дорогу в оба направления.

Похожее ДТП с грузовиком произошло на дороге Сургут — Салехард. В результате аварии водитель получил травмы головы, сообщал телеканал «360».