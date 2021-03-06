ВОЗ порекомендовала не спешить с введением иммунных паспортов для путешественников

Москва, 6 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не советует использовать так называемые иммунные паспорта с данными о проведенной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, на сегодняшний день эксперты считают такую меру преждевременной, поскольку «есть много элементов, которые необходимо учесть».

«Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19», — отметила Вуйнович в комментарии ТАСС.

Эксперт не исключила, что реакция организма на вирус может оказаться более сложной, «чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени».

Вопрос введения «иммунных паспортов» давно начал обсуждаться в разных странах, в том числе в России. Он вызывает споры, поскольку единства по поводу формы, содержания и действия документа нет. Узнать о том, как в разных странах видят такие паспорта, можно в специальном материале.