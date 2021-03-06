Вассерман считает, что на Украине травят граждан индийской вакциной

Москва, 6 марта. Российский публицист Анатолий Вассерман уверен, что на Украине закупили индийский препарат от коронавируса вовсе не ради пользы для граждан.

В своей статье Вассерман прямым текстом заявил, что индийский препарат CoviShield является дженериком, то есть копией, сделанной без учета технической документации от разработчика. Публицист рассказал, что дженерики почти всегда хуже оригинала, ведь изготовители копии чаще всего не владеют наукой и техпроцессами авторов первоначального образца.

Закупку Украиной такого препарата Вассерман счел по-настоящему «страшной» мерой, ведь Киев заплатил даже не за спорный оригинал, а за «подделку». Публицист отметил, что вакцина прошла тестирование только на животных, и неизвестно, какие побочные эффекты появятся у людей.

Вассерман считает, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом использует своих же граждан как «подопытных кроликов», к тому же получает хорошие откаты на закупке индийской вакцины.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, какой вакциной привился Владимир Зеленский.