МИД России не комментирует заявления о высылке дипломатов России и Франции

Москва, 6 марта. Министерство иностранных дел Российской Федерации не стало комментировать сообщения СМИ о взаимной высылке дипломатов РФ и Франции.

В российском дипломатическом ведомстве не стали реагировать на публикацию французского издания Les Echos о якобы тайной взаимной высылке дипломатических работников в конце 2020 года.

«Не комментируем», — говорится в сообщении МИД РФ.

Позиция МИД Франции по данному сообщению остается неизвестной. Ранее газета Les Echos выпустила публикацию, в которой заявила о тайной высылке французского сотрудника экономического департамента в Париже. Согласно принципу взаимности, Россия также выслала работника посольства Франции в Москве.