Пианистка Басиния Шульман: В любой непростой ситуации садись за рояль и играй Шопена

На концертах пианистки Басинии Шульман уютно и эмоционально комфортно. Атмосфера хорошего тона, «правильного» места настраивает на встречу с чудесной музыкой в исполнении красивой артистки.

Ее таланты не ограничиваются игрой на рояле. Басиния известна как креативно мыслящий художник широкого профиля. Она зарекомендовала себя как продюсер, музыкальный редактор и организатор музыкальных фестивалей.

О мечтах, концертных буднях и любимых композиторах Басиния Шульман рассказала ФАН.

Любой концерт «Времена года» обречен на успех

— Концерты классической музыки — это культурная «нагрузка» или же психологическая разрядка?

— Люди, приходящие в филармонические залы, любят классическую музыку, но при этом обладают разным уровнем знаний в этой сфере. Кто-то в детстве играл на фортепиано или другом инструменте, а кто-то не имеет за плечами такой практики. Эти два типажа встречаются на одном представлении и получают, в первую очередь, аудиальное удовольствие от происходящего на сцене. Продвинутые зрители обретают «нового» для них Баха, Моцарта, Рахманинова… Те, у кого нет музыкальной базы, только открывают сочинения этих гениальных авторов. В итоге все получают колоссальный эмоциональный заряд, который, с другой стороны, легко назвать и психологической разрядкой.

Поэтому мы, артисты, играем с полной самоотдачей для любой аудитории — как просвещенной в культурном плане, так и только вступившей в наш клуб единомышленников. Для любого исполнителя очень важно тронуть игрой публику, сверить свои душевные переживания с откликом зала. И совсем не обязательно, чтобы зритель понимал, что он испытывает восторг от услышанного в тот момент, когда со сцены звучит виртуозный пассаж или же, наоборот, развивается тонкая мелодическая линия...

— Как вы относитесь к лекторам, которые предваряют музыкальные выступления?

— Я обожаю музыкальных лекторов. Они — носители уникальной профессии, люди, открывающие огромному количеству людей потрясающий мир классической музыки. Их умение рассказать о «цеховых» вещах доходчиво и увлекательно, со знанием дела и умением правильно расставлять приоритеты достойно внимания и уважения.

Значимость просветительско-образовательной деятельности лекторов в реалиях современной концертной жизни трудно переоценить. Работа у них интересная и очень ответственная. Таких специалистов высокого уровня у нас в стране немного, их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Я, кстати, часто перед своими выступлениями рассказываю о программе концерта. Небольшой монолог помогает установить контакт с залом.

— Можно ли просчитать идеальный концерт в плане посещаемости?

— Ответ на серьезный вопрос будет, как ни странно, из серии «музыканты шутят». Я согласна с коллегами, которые считают, что любой концерт, который представлен на афише как «Времена года», обречен… на зрительский успех. Даже если в программе не будет произведений Вивальди, Пьяццоллы или Чайковского — композиторов, написавших в свое время циклы с таким названием, а будет Стравинский или же Прокофьев, все равно зритель среагирует на эту «приманку».

Так что программа с кодовыми словами «Времена года» в нашей стране — самая продаваемая в течение многих-многих лет. Объяснения этому феномену нет, но факт остается фактом.

«Шопен раскачивает меня эмоционально»

— Монографическая программа — это рискованная затея, если брать во внимание заполняемость зала?

— Я бы не стала, как продюсер и исполнитель в одном лице, усердствовать в организации концертов из сочинений одного автора. Сколько бы ни говорили о духовности классической музыки, от коммерческой составляющей даже в этой сфере никуда сегодня не уйти. Поэтому логичнее в программу включать популярные произведения, которые публика знает и любит, и добавлять к ним менее «раскрученные» сочинения.

Нужно понимать при этом, что в каждой стране — свои кумиры из числа композиторов. Рахманинова, Чайковского российская публика хорошо знает, в отличие от того же Метнера. Поэтому музыканту желательно учитывать эти вещи при составлении афиши. Впрочем, великие музыканты уровня Григория Соколова могут составлять программы выступлений без оглядки на публику, руководствуясь лишь собственными предпочтениями. Соколов неизменно играет только то, что в данный временной отрезок ему интересно исполнять.

Еще один пример. После того как в 1986 году легендарный Владимир Горовиц играл в Москве единственный концерт, все сочинения, тогда прозвучавшие, в том числе и Этюд cis-moll Скрябина, стали музыкальной хрестоматией для многих ценителей классики.

Так что составление «идеальной» программы — вопрос тонкий и полностью на совести исполнителя. Музыкальные вкусы аудитории, к слову сказать, меняются: то, что было модным, например, лет десять назад, сегодня не в тренде. Я наблюдаю за этими модуляциями, что позволяет мне в итоге играть программы одинаково интересные и зрителям, и мне самой.

— Вы выпустили более десятка пластинок. Но отдельная история — тройной компакт-диск «Шопен». Почему именно этот композитор с изломанной судьбой особенно интересен вам, абсолютно позитивному человеку?

— У каждого музыканта есть любимые композиторы, чьи произведения созвучны его представлениям об идеальном мироустройстве. Формируя репертуар, я в первую очередь отталкиваюсь от музыки композитора, нотного текста, где есть целая россыпь подсказок в виде нюансировки, а не от его личностных характеристик и биографии.

Поэтому Шопен прежде всего мне интересен не как больной чахоткой человек с неразделенной любовью, а как великий композитор. Он близок мне по духу, его музыка очень красивая, она раскачивает меня эмоционально. Проще говоря, я душой выбираю эту музыку, я ее чувствую от макушки до кончиков пальцев в прямом и переносном смысле. В любой непонятной, непростой ситуации я сажусь за рояль и играю Шопена.

Практически на каждом концерте меня просят играть на бис именно сочинения этого польского гения. Он — не единственный мой любимый автор, список внушительный, но на его верхней строчке находится именно Фредерик Шопен.

«В нашей сфере много приятных «персонажей»

— Как вы выбираете себе творческих партнеров?

— К слову сказать, не всегда именно я выбираю себе партнеров для совместного выступления. Часто, наоборот, меня приглашают поучаствовать в том или ином проекте, что очень приятно и важно для меня как концертирующей пианистки.

Главный критерий для меня — это совпадения в трактовке, понимании музыкального материала, который предстоит вместе сыграть, стилистические схожести, характер и качество звука… Моими партнерами на сцене были в разные годы не только пианисты, но и представители других специальностей: Квартет им. Бородина, виолончелист Александр Князев, скрипачи Елена Ревич и Гайк Казазян — всех не перечислить сразу…

— Личные качества артистов, с которыми вы вместе выступаете, берутся в расчет?

— Нет, меня не интересуют вещи, которые происходят с моими творческими партнерами вне сцены. Не со всеми артистами, с которыми я делала совместные проекты, меня связывают дружеские отношения. Мне достаточно того, что они являются прекрасными музыкантами и мне комфортно с ними работать.

Людей, с которыми мне легко делать профессиональные вещи, достаточно много. В нашей сфере очень много приятных и доброжелательных «персонажей». Далеко за примером ходить не надо — в соседнем подъезде со мной живет великолепный пианист и замечательный человек Александр Гиндин.

— Ваш фортепианный дуэт с Александром Гиндиным — это особая история?

— С Сашей мы играем вместе с 2016 года, с тех пор и дружим. Дебют нашего фортепианного дуэта состоялся на концерте, посвященном 100-летию выдающегося пианиста Эмиля Гилельса.

К слову сказать, поскольку мы живем в одном доме, это крайне облегчает репетиционный процесс. Мы ходим друг к другу для разучивания программ практически в домашней одежде. С учетом московских пробок мы располагаем неоспоримым преимуществом перед другими артистами, которые выступают в совместных концертах.

«Я ни с кем и никогда не конфликтовала»

— Вы довольны тем, как складывается ваша карьера?

— Я считаю, что если человек признался себе в том, что он полностью самореализовался и больше ничего придумывать не нужно, то он в творческом плане труп.

У меня миллион вопросов к себе как пианистке, я очень редко хвалю себя после концерта, хотя, казалось бы, публика всегда благодарит меня после выступлений. Кроме того, я недовольна тем малым количеством концертов, которые мне удается играть ежегодно. Я хочу чаще выступать, мой репертуар позволяет мне играть как на камерных, так и на больших сценах. Мне не хватает выступлений с первоклассными дирижерами и известными оркестрами.

— Почему вы отказались от услуг специалиста, который смог бы организовывать ваши концерты?

— Коммуникации — моя сильная сторона, я легко знакомлюсь и схожусь с людьми. Я открыта для общения и всегда готова задавать напрямую интересующие меня вопросы. Не бегу от проблем и стараюсь их грамотно решать. Самое важное, я готова идти на компромисс, если того требуют переговоры.

На протяжении всей карьеры я ни с кем и никогда не конфликтовала. Я всегда стараюсь принимать взвешенные решения, моя толерантность помогает мне выстраивать отношения с людьми, которых многие считают несговорчивыми. Так что продюсированием своих проектов я занимаюсь сама, без сторонней помощи.

— Прошлой весной, когда концертная жизнь замерла, вы первой из академических музыкантов провели в соцсетях собственные онлайн-концерты. Как родилась идея?

— Я исхожу из того, что расширять горизонты возможностей в любых сферах всегда интересно и полезно, и музыка не является исключением. Я хорошо знаю предмет — концертную деятельность, понимаю специфику выступлений артистов, разбираюсь в продюсерской практике. Я к тому же креативщик. И когда в один прекрасный момент у тебя открывается, условно говоря, третий глаз, то начинаешь смотреть под другим ракурсом на привычные вещи.

Так и родилась во время локдауна идея давать онлайн-концерты. Как показало время, мою инициативу подхватили не только артисты, но и крупные музыкальные площадки.

«Идей у меня миллион!»

— В Московской консерватории, которую вы закончили, менеджменту не обучают. Где вы набрались знаний в этой профессии?

— Я просматривала специальную литературу на эту тему, но все азы продюсирования и менеджмента я постигала на практике. На заре карьеры я активно занималась организацией различных мероприятий, находила спонсоров, вела непростые переговоры с владельцами залов. В 1990-е годы продвигать в нашей стране классическую музыку было очень сложно, мало кто брался за столь непростые задачи, если не сказать, что я была первопроходцем в этом начинании.

Я приглашала к участию в моих мероприятиях выдающихся музыкантов: Юрия Башмета, Вадима Репина, работала с камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Я с самого начала не разменивалась на скромные проекты и действовала по принципу: если уж взялась за организацию музыкальных мероприятий, то они должны быть глобальными, знаковыми. Я быстро вошла во вкус, и продюсерская деятельность стала развиваться параллельно с моей карьерой концертирующей пианистки.

Я почти 20 лет проработала солисткой Москонцерта и побывала с гастролями во многих городах нашей страны. Во время поездок встречалась с потенциальными спонсорами. Люди, которые финансируют проекты, всегда хотят получить за свои деньги качественный продукт. И уже тогда я начала генерировать нетривиальные идеи, которые должны были понравиться спонсорам.

Я продолжаю искать новые форматы, формы выражения классической музыки. Мой мозг устроен так, что я быстро схватываю информацию и начинаю крутить ее в голове с прицелом сделать что-то необычное в рамках музыкального представления. Идей на этот счет у меня миллион!

Но сразу оговорюсь, что я в первую очередь пианистка, а потом уже продюсер. Поэтому занятия, репетиции и концерты занимают доминирующие позиции в моей сегодняшней жизни.

— Расскажите о ближайших концертах с вашим участием!

— Планировать сейчас концерты из-за пандемии по-прежнему сложно. Но я очень надеюсь, что 8 апреля в театре «Школа современной пьесы» возобновится музыкально-драматический спектакль по произведению Дины Рубиной «Высокая вода венецианцев». Я играю в этой постановке сочинения Баха, Скарлатти, Листа, Мендельсона, в проекте занята и Сати Спивакова.

14 апреля в Большом зале Московской консерватории запланирован концерт с моим участием, посвященный великому пианисту Николаю Петрову.

А в конце апреля вместе с «Виртуозами Москвы» мы должны лететь на гастроли в Мурманск. Я там буду впервые играть Первый фортепианный концерт Шопена. Я очень жду этого выступления и очень надеюсь, что совсем скоро концертная жизнь восстановится в полном объеме.

Досье

Басиния Шульман родилась в Москве, музыкальное образование получила в Московской государственной консерватории им. Чайковского (класс Элисо Вирсаладзе), затем проходила аспирантскую стажировку в Брюссельской консерватории (под руководством Евгения Могилевского).

Лауреат конкурса пианистов Хосе Итурби (1990 год, Испания, 3 премия), Ragusa Ibla (1991 год, Италия, 1 и 2 премии), Artlivre (2000 год, Бразилия, 1 премия).

Участвовала в фестивалях в Кройте (Германия), Кольмаре и Вальберге (Франция), Амстердаме (Нидерланды), Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах. Выступала с оркестрами «Новой оперы», «Оркестром Москвы», «Московской камератой», Государственным академическим камерным оркестром России п/у К. Орбеляна, филармоническими оркестрами Испании, Бразилии, Литвы, России и других стран.

Успешно гастролирует в России и за рубежом, выступая в таких престижных залах, как Большой зал Московской консерватории и Концертный зал им. П. И. Чайковского, Московский международный дом музыки, «Альберт-холл» (Лондон), «Бетховен-холл» (Германия), Муниципальный театр Сан-Паулу и др.

Пианистку отличает высокий исполнительский класс и большой опыт исполнения академического репертуара. При этом она смело предлагает новые интерпретации классических произведений, играет с джазовыми музыкантами, создает проекты в жанре кроссовер.

Басиния активно выступает сольно и в камерном жанре, участвует в театральных проектах. Является продюсером различных музыкальных проектов и программ.

Сайт пианистки — www.basia.ru. Ее профиль в Facebook — basiniashulmanpianist.