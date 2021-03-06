Россияне нарастили покупки иностранной валюты в феврале

Москва, 6 марта. Аналитики банка «Русский стандарт» выявили увеличение объемов покупки иностранной валюты жителями Российской Федерации.

Речь идет о показателях за февраль 2021 года. Граждане страны стали покупать доллары и евро в последнем месяце зимы чаще, чем в январе, сообщается в исследовании кредитной организации.

«Американский доллар по-прежнему в приоритете у россиян при выборе валюты», — цитирует аналитиков ТАСС.

Количество операций с долларом в феврале превышает показатели по евро в 2,5 раза. В банке добавили, что в России за подотчетный период стали реже продавать иностранную валюту. Одновременно общий средний чек одной операции остался в феврале практически неизменным и составил 74 767 рублей (против 74 801 рублей в январе 2021 года). При этом показатель повысился на 25% в годовом выражении.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что уже в текущем году отечественная валюта может добраться до отметки в 65-67 рублей за доллар. Главным фактором, влияющим на рынок акций и на положение рубля, эксперт назвал нефть.