Бондарчук включил свой сериал «Псих» в число лучших российских проектов

Москва, 6 марта. Знаменитый актер и режиссер Федор Бондарчук перечислил любимые российские и зарубежные сериалы. В их число он включил и свой проект «Псих».

В топе актера оказался нашумевший сериал «Чики» с Ириной Горбачевой. Кроме того, он назвал «Психа», главную роль в котором сыграл театральный режиссер Константин Богомолов. Над сценарием работала Паулина Андреева, которая в 2019 году вышла замуж за Бондарчука.

Режиссер выделил также научно-фантастический драматический сериал «Эпидемия», снятый Павлом Костомаровым.

««Эпидемии» аплодирую. Это пиршество вкуса для меня», — подчеркнул Бондарчук в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

В список лучших иностранных сериалов Бондарчук включил драму «Годы», сериал «Корона» о британской монаршей семье, мини-проект «Неортодоксальная», криминальный триллер «Озарк» и «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой.

Бондарчук и Андреева не так давно стали родителями. Беременность актрисы они скрывали даже от родственников.