Байден договорился с главой Еврокомиссии о координации действий по России

Вашингтон, 6 марта. Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились координировать действия в отношении России, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Американский лидер в ходе телефонных переговоров с главой ЕК договорился о сотрудничестве в вопросах, которые представляют общий интерес. В этом контексте собеседники упомянули Россию, Белоруссию, Китай и Западные Балканы.

Соединенные Штаты и Евросоюз ранее ввели новые ограничения против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. По информации Федерального агентства новостей, в Москве готовятся принять ответные меры.