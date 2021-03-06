Мечтаю еще раз с ней встретиться на сцене: Боярский поздравил Буланову с 52-летием

В субботу, 6 марта, свое 52-летие празднует певица Татьяна Буланова. Коллеги и друзья артистки в социальных сетях поздравляют ее с днем рождения.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский через ФАН поздравил певицу с праздником.

«Танечку я очень люблю, да и не только я. Ее любит весь город, это наш символ чудесной певицы и замечательного человека. Иногда у нее бывают проблемы со здоровьем, вот я желаю, чтобы никаким образом ее не касались никакие хвори», — поделился актер.

Михаил Боярский, также пожелал, чтобы Буланова радовала поклонников своим творчеством, чтобы она как можно чаще выпускала новые песни, несмотря на то, что он любит ее старые композиции.

«А я мечтал бы еще раз с ней встретиться на сцене, для меня это большая честь. Желаю всего самого наилучшего, хорошей весны и здоровья», — сказал артист.

Ранее Татьяну Буланову поздравил ее близкий друг Сергей Рогожин.