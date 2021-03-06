Павел Воля публично рассказал об интимном секрете Полины Гагариной

Москва, 6 марта. Комика Павла Волю, судя по всему, ждет большой «разбор полетов» с супругой Ляйсан Утяшевой после нового выпуска шоу Comedy Club.

Неожиданная сцена ревности разыгралась в новом выпуске популярного юмористического шоу на ТНТ. Во время беседы со звездными гостями Павел Воля решил подшутить над певицей Полиной Гагариной. Однако в своих искрометных высказываниях он зашел слишком далеко и случайно выдал интимный секрет артистки.

Такие познания юмориста удивили не только присутствующих в студии зрителей, но и жену Воли, гимнастку Ляйсан Утяшеву, которая сидела за одним столом с Гагариной и не могла скрыть своего беспокойства.

Все началось с заявления звезды о том, что она совсем не пьет. Павел Воля вместе с коллегой Гариком Харламовым не упустили возможность пошутить по этому поводу, переиначив информацию. Они решили, что Гагарина полностью отказалась от воды. Комик тут же сделал интригующее заявление о масле, которым певица обмазывается, чтобы избежать обезвоживания.

«А маслом она мажется, чтобы не было обезвоживания. Она приходит домой и мажется вся», — сообщил интимные подробности о певице Павел Воля.

Ляйсан Утяшева, удивленная такой осведомленностью супруга, потребовала от Павла Воли объяснений. Однако комик замялся и не нашелся, что ответить.

Полина Гагарина неоднократно признавалась, что не употребляет спиртное. Однако в сериале «Бывшие» ей досталась роль модной писательницы-алкоголички, склонной к нимфомании и депрессии. В шоу «Вечерний Ургант» певица рассказала о казусах на съемках и необычной озвучке постельных сцен.