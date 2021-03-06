Беременная Меган Маркл подозревает Кейт Миддлтон в распространении компромата на нее

Лондон, 6 марта. Герцогиня Сессекская Меган Маркл заподозрила , что слухи, порочащие ее репутацию, в желтую прессу «сливали» жена принца Уильяма Кейт Миддлтон и принцесса Камилла.

Телеканал CBS 8 марта покажет большое интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором они расскажут о травле в британской прессе и о конфликтах с членами королевской семьи. Однако скандал разгорелся еще до выхода интервью.

Сразу несколько таблоидов опубликовали негативные статьи о Маркл, в которых утверждается, что она издевается над своими сотрудницами. Одного из придворных герцогиня Сассекская якобы даже довела до слез. В другой газете были приведены отрывки из письма бывшего пресс-секретаря Меган Маркл Джейсона Кнауфа. В послании он сообщает о неподобающем поведении супруги принца Гарри с персоналом дворца.

Сама Маркл, как пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера в Букингемском дворце, заподозрила Кейт Миддлтон и принцессу Камиллу в распространении клеветы. По ее мнению, именно члены королевской семьи сливали порочащие ее слухи в таблоиды. Возлюбленные уверены, что родственники хотели выставить их в дурном свете, пишут «Дни.ру».

По данным издания, дворец намерен начать расследование из-за заявлений супруги принца Гарри. Персонал считает, что информация нанесла урон и их репутации в том числе. Однако многие из придворных заявили, что никто из королевской семьи не имеет отношения к распространению лживых сведений.

Меган Маркл часто становится центром скандала. На днях она и принц Гарри дали интервью для телеведущей Опры Уинфри, в ходе которого герцогиня Сассекская назвала королеву Великобритании Елизавету II лгуньей.