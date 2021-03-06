Первый канал покажет спецвыпуск «Ледникового периода» к 8 Марта

Москва, 6 марта. Звезды популярного шоу «Ледниковый период» порадуют фанатов грандиозным гала-концертом, посвященным 8 Марта. Покажет праздничный спецвыпуск Первый канал.

Шоу под названием «Ледниковый период», которое подготовил тренер и продюсер Илья Авербух, начнется в эфире Первого канала 7 марта в 21:50.

«Поклонники шоу увидят полюбившихся участников десятого юбилейного сезона», — говорится в анонсе.

На лед выйдут телеведущая Регина Тодоренко, актер Вячеслав Чепурченко, певица Ольга Бузова и многие другие. Они выступят в парах с фигуристами, с которыми боролись за победу в шоу в последнем сезоне. Это Роман Костомаров, Яна Хохлова, Дмитрий Соловьев и их коллеги.

Вести концерт будут фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

На Первом канале накануне состоялся праздничный выпуск капитал-шоу «Поле чудес». Участницы получили подарки и комплименты.