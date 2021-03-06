Командированный сделал вдовой жительницу Панино из-за громкой музыки

Воронеж, 6 марта. Близкие 22-летнего жителя поселка Панино прощается с убитым. У него остались мать и жена, сообщал источник ФАН, близкий к семье потерпевшего.

Установлено, что подозреваемый в расправе находился в поселке в командировке, он прибыл из Челябинской области.

Труп пострадавшего был обнаружен возле одного из домов. По версии следствия, молодой сельчанин в компании приятелей стоял рядом с машиной, из которой громко играла музыка. Вышедший из подъезда фигурант предъявил претензии по поводу нарушения тишины. Затем злоумышленник нанес жертве удар металлическим предметом по голове. Пострадавший умер почти сразу же.