Сияющую Нюшу в полупрозрачном корсете сравнили с Арианой Гранде

Москва, 6 марта. Знаменитая российская певица Нюша (Анна Шурочкина) появилась на вечеринке в соблазнительном наряде. Восхищенные фанаты тут же сравнили звезду с американской коллегой.

Нюша посетила вечеринку, устроенную в честь популярного TikTok-проекта Dream team house. Перед объективами она попозировала в полупрозрачном корсете, свободных сверкающих брюках и кардигане в тон. Дополнили образ яркий макияж, массивные украшения и волосы, собранные в высокий хвост.

«Сияй ярко», — написала она в Instagram, где опубликовала снимки с вечера.

Образ артистки навел поклонников на мысль об обладательнице премии «Грэмми» Ариане Гранде. Звезда нередко появляется на публике с похожей прической.

«Пожар!»; «Звездочка»; «Ню, не будь такой идеальной»; «У тебя идеальная фигура! Это результаты каких-то физических тренировок или от природы?» — откликнулись восхищенные фанаты.

А вот недавний образ Нюши для закрытой вечеринки, которую провели в преддверии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards», вызвал больше критику, чем восторг. Интернет-пользователи посчитали, что певица скопировала наряд популярного TikTok-блогера Вали Карнавал (Валентины Карнауховой).