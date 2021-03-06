ЗРК Patriot смогут запускать «Пращу Давида»

Нью-Йорк, 6 марта. Ракета-перехватчик SkyCeptor от израильского ЗРК «Праща Давида» доработана для совместимости с американским зенитным комплексом Patriot.

Об этом заявил руководитель подразделения противовоздушной и противоракетной обороны компании-производителя ЗРК «Праща Давида» Пини Юнгман, сообщает издание Breaking Defense.

По словам Юнгмана, до конца 2021 года будут проведены испытания модернизированной ракеты-перехватчика. Разработчики полагают, что новый SkyCeptor позволит комплексам Patriot перехватывать воздушные цели, которые сегодня не входят в зону ответственности американских пусковых установок по финансовым соображениям. Стоимость одного перехватчика для Patriot втрое выше цены обновленной ракеты от «Пращи Давида».

Ранее сообщалось, что США рассчитывают продать Турции партию своих ЗРК Patriot.

О запуске Роскосмосом нового спутникового телеканала «Первый космический» информирует RT.