Российский политик предложил ввести выплату для семей с детьми на домашнем обучении

Москва, 6 марта. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости ввести выплату для семей с детьми на домашнем обучении.

В этом случае родители частично берут на себя функцию государства. Новые поправки не предусматривают введение выплаты для таких семей, отметил Олег Смолин в интервью для «Парламентской газеты». Регионы сами решают вопросы касательно материальной помощи.

В 2020 году только шесть субъектов Российской Федерации приняли решение о выплатах для семей с детьми на домашнем обучении. Член совета общественного движения «Образование — для всех» Владимир Лазуткин напомнил, что у совершеннолетних, которые учатся на дому, нет льгот для проезда в общественном транспорте.

Глава российского государства Владимир Путин поручил кабмину и руководителям регионов подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022–2025 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.