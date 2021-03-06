Родригез подозревает, что в костюме Солнца на шоу «Маска» скрывается резидент Comedy Club

Москва, 6 марта. Певец и шоумен Тимур Родригез занял судейское кресло в новом сезоне самого засекреченного проекта на телеканале НТВ — «Маска».

Второй сезон шоу «Маска» стартовал 14 февраля. В проекте приняли участия звезды сцены, спорта и телевидения. Они скрываются в разнообразных костюмах — животных, фруктов и даже небесных явлений. В третьем выпуске зрители и жюри были шокированы, когда раскрыли личность Ананаса. Им оказался музыкальный продюсер иосиф Пригожин. Прежде маску сорвали с Черной пантеры, которой оказалась прославленная гимнастка Светлана Хоркина, а не Ольга Бузова, как многие предполагали.

Тимур Родригез поделился впечатлениями от нового сезона и рассказал о своих предположениях, кто скрывается в костюмах Змеи и Солнца. Шоумен считает, что Змея — Юлия Паршута, однако не настаивает на этой версии. А вот про Солнце он высказался очень категорично. Родригез убежден, что за маской — резидент Comedy Club.

«Певица, артистка, актриса, умеет с достоинством себя преподносить. При этом я знаю, что у нее невероятное чувство самоиронии, и поэтому, я уверен, что она про себя как про глыбу точно не говорит. Я уверен, что в Солнце – Марина Кравец», — заявил артист в беседе с Teleprogramma.pro.

Недавно свои предположения относительно личностей участников высказал и ведущий «Маски» Вячеслав Макаров. По его мнению, во втором сезоне гораздо больше тайн, чем в первом.