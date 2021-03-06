Астролог Тамара Глоба рассказала, кому в марте улыбнется удача

Москва, 6 марта. Знаменитый астролог Тамара Глоба дала прогноз на март и рассказала, каким знакам зодиака в первый месяц весны улыбнется удача.

По словам специалиста, люди, рожденные под знаком Рыб, могут встретить в этом месяце свою любовь. В целом март будет невероятно удачным и счастливым, проблемы удастся легко решить.

Счастливым станет месяц и для Близнецов, считает Глоба. Представители этого знака зодиака будут «купаться» в любви и внимании. Возможно даже предложение руки и сердца. Кроме того, март подарит им полезные знакомства.

«Поездки принесут успех деловой, а также финансовый», — уточнила она на своем YouTube-канале.

У Весов черная полоса сменится на светлую. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, смогут найти цель в жизни, работу мечты, решить вопросы с недвижимостью, увеличить доход и обрести счастье, заключила Глоба.

Ранее астролог Елена Данилова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какие знаки зодиака, на ее взгляд, встретят свою любовь в марте.