Дочь Трофима покорила зрителей своим выступлением в шоу «Голос.Дети»

Москва, 6 марта. К наследнице певца Сергея Трофимова, 12-летней Елизавете, на этапе «слепых прослушиваний» повернулись сразу трое членов жюри.

Выступление Елизаветы Трофимовой вызвало оживленные обсуждения наставников и телезрителей. Дочь Трофима в шоу «Голос. Дети» исполнила композицию Стиви Уандера Overjoyed. Звездные судьи до последнего не поворачивались к девочке. Буквально на последней ноте на красную кнопку нажали все члены жюри — Баста, Егор Крид и Светлана Лобода.

На сцену спешно выбежал бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев. Он объяснил, что перед наставниками выступала дочь известного артиста Сергея Трофимова. Помня предыдущие скандалы, связанные со звездными детьми, телеведущий отметил, что все судьи выбрали Елизавету, не зная, чья она наследница.

«Когда повернулся один Вася, я подумал, что я сейчас выйду на сцену и скажу, что это дочка Сережи Трофимова. Но вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек стоит?» — с волнением сказал Нагиев.

Поддержать Елизавету пришла вся ее семья и, конечно же, именитый отец. По словам ведущего, Трофим до последнего не показывался зрителям, боясь скомпрометировать дочь.

Зрители пришли в восторг от выступления Елизаветы Трофимовой. Они отметили, что у девочки явный талант, поэтому совершенно неважно, кем и кому она приходится.

«Ну и что, что дочка Трофимова. Дочка поет восхитительно — заслушался!»; «Если человек талантлив, всем плевать, кто его родители. Хейтят не из-за родителей, а из-за наглости и сватовства. Девочка молодец!»; «Трофим скромный и порядочный человек! Дочь спела очень достойно!» — написали пользователи Сети.

Новый сезон детского «Голоса» только стартовал, но уже вызвал неоднозначную реакцию. Многие зрители недовольны звездами-наставниками в шоу. Актер Станислав Садальский даже призвал отстранить от судейства «бездарностей», вроде Светланы Лободы.