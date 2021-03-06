Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Росстат перечислил самые убыточные отрасли 2020 года

Росстат перечислил самые убыточные отрасли 2020 года

Москва, 6 марта. Федеральная служба государственной статистики раскрыла информацию о предприятиях, которые понесли максимальные убытки за коронавирусный год.

Доля такого бизнеса в 2020 году равнялась 29,4%, повысившись на 2,9 процентного пункта по сравнению с результатами 2019 года. Служба выявила самые пострадавшие отрасли от пандемии, пишет «ФедералПресс».

«По итогам года чистая прибыль крупных и средних компаний в России упала в 2020-м на 23,5%», — ссылается издание на Росстат.

Также максимальные убытки понесли междугородные и международные пассажирские железнодорожные перевозки и отрасли распределения газа, производства пара и горячей воды. Эксперты также отметили ухудшение показателей сухопутного и трубопроводного транспорта (−72,7%) и оптовой торговли (−69,5%), за исключением продажи авто и мотоциклов.

Наиболее высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственной отрасли и рыболовстве. Увеличились показатели сферы операций с недвижимостью и строительством, указывает Росстат.

В Севастополе утвердили новую меру финансовой поддержки предпринимательства на фоне коронавирусной пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей. Замгубернатора города Мария Литовко уточнила, что выделенная местным бизнесменам сумма составляет около 400 миллионов рублей.

Новости партнеров