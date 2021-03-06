Росстат перечислил самые убыточные отрасли 2020 года

Москва, 6 марта. Федеральная служба государственной статистики раскрыла информацию о предприятиях, которые понесли максимальные убытки за коронавирусный год.

Доля такого бизнеса в 2020 году равнялась 29,4%, повысившись на 2,9 процентного пункта по сравнению с результатами 2019 года. Служба выявила самые пострадавшие отрасли от пандемии, пишет «ФедералПресс».

«По итогам года чистая прибыль крупных и средних компаний в России упала в 2020-м на 23,5%», — ссылается издание на Росстат.

Также максимальные убытки понесли междугородные и международные пассажирские железнодорожные перевозки и отрасли распределения газа, производства пара и горячей воды. Эксперты также отметили ухудшение показателей сухопутного и трубопроводного транспорта (−72,7%) и оптовой торговли (−69,5%), за исключением продажи авто и мотоциклов.

Наиболее высокие темпы роста отмечены в сельскохозяйственной отрасли и рыболовстве. Увеличились показатели сферы операций с недвижимостью и строительством, указывает Росстат.

В Севастополе утвердили новую меру финансовой поддержки предпринимательства на фоне коронавирусной пандемии, сообщает Федеральное агентство новостей. Замгубернатора города Мария Литовко уточнила, что выделенная местным бизнесменам сумма составляет около 400 миллионов рублей.