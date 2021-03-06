Подготовлен технический проект российской сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Москва, 6 марта. Государственная корпорация «Роскосмос» продолжает работу над созданием космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, завершается подготовка его технического проекта.

Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.

«Первый этап работ по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса выполнен: в период 2018 - 2019 годов разработан эскизный проект, где определен облик КРК СТК и подготовлено его технико-экономическое обоснование», — отмечается в релизе.

В рамках утвержденного технического проекта российского КРК СТК будет проведен комплекс работ по уточнению облика самой сверхтяжелой ракеты «Енисей», с учетом ее улучшенных эксплуатационных характеристик, заявили представители Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что в России начались проектные изыскания полета на Венеру посредством межпланетной автоматической станции нового поколения.

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