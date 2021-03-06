На месте бывшего рынка в Саратове построят большой скейт-парк

Саратов, 6 марта. Рядом со стадионом «Спартак» планируется построить большой скейт-парк. Идею создания спортивной площадки на месте бывшего рынка обсудили на заседании в городской администрации. Помимо установки самой трассы, там хотят построить кафе, смотровую площадку и пункт проката.



Саратовские спортсмены горячо поддержали идею строительства скейт-парка. Скейтбордист Валерий С. рассказал корреспонденту ФАН, что единственная имеющаяся в городе площадка не справляется с наплывом желающих.

«Меня на заседание в администрации не позвали, но несколько знакомых там были, обсуждали проект. Ни для кого не секрет, что количество любителей скейтборда растет в нашей стране с каждым годом. Саратов — не исключение: ребята активно покупают экипировку и пробуют кататься. Но идти почти некуда: площадка в городе сейчас осталась только одна. Как итог, любители скейта идут кататься на другие городские объекты, раздражая окружающих и разбивая лестницы с бордюрами», — отметил скейтбордист.

Ранее ФАН сделал репортаж про открытие нового бадминтонного центра в Саратове. Город хочет стать столицей бадминтона.