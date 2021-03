Evanescence представила трек Better Without You из нового альбома

Вашингтон, 6 марта. Американская рок-группа Evanescence анонсировала выход нового альбома и представила трек Better Without You, который уже можно послушать на стриминговых сервисах.

Коллектив опубликовал в Instagram несколько постов, посвященных выпуску нового сборника. Альбом группы The Bitter Truth выйдет 26 марта. Он станет пятым в дискографии Evanescence. Предыдущий Synthesis артисты выпустили в 2017 году.

Фанаты с восторгом восприняли новость и наперебой стали просить группу снять новые клипы.

Evanescence добилась большой популярности в 2003 году благодаря выходу альбома Fallen, разошедшегося тиражом около 15 миллионов копий и принесшего группе две премии «Грэмми». Состав коллектива неоднократно менялся. Из первоначального осталась к настоящему времени только вокалистка Эми Ли.

