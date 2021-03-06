Четверо обвиняемых доставлены спецконвоем из России в Узбекистан

Москва, 6 марта. Генпрокуратура РФ одобрила экстрадицию из России в Узбекистан четырех фигурантов уголовных дел. Среди обвиняемых есть ранее судимый мужчина.

Трое злоумышленников, как считают узбекские правоохранители, причастны к крупным мошенничествам и хищениям. Четвертый является организатором наркотрафика. При его активном участии в Россию была ввезена 4-килограммовая партия героина.

Указанные лица под специальным конвоем были доставлены в Узбекистан, где они предстанут перед судом.

Италия согласилась выдать России фигуранта дела об убийстве. По версии российских правоохранителей, злоумышленник в 1999 году на почве конфликта расправился в Ставрополье с мужчиной. Затем обвиняемый взял себе новое имя и скрылся за границей, сообщал телеканал «360».