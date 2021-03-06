СМИ сообщили об одном погибшем в ходе протестов в Парагвае

Асунсьон, 6 марта. Один человек погиб и 18 пострадали во время столкновений, которыми закончилась антиправительственная акция протеста в столице Парагвая.

По данным местной полиции, травмы также получили 12 правоохранителей. Директор одной из больниц Асунсьона Агустин Сальдивар рассказал о шести пострадавших, которые поступили в медучреждение с травмами, в том числе от резиновых пуль. Одного горожанина ранили в грудь холодным оружием, от полученных травм он скончался на месте.

Столкновения произошли во время начавшегося марша против политики действующего правительства страны. Участники акции обвинили властей в коррупции и отсутствии эффективных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Шесть заключенных погибли во время подавления бунта в тюрьме Такумбу в столице Парагвая, сообщал ФАН.