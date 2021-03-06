Легенду сборной Швеции Златана Ибрагимовича обвинили в гомофобии

Рим, 6 марта. Представитель итальянской ЛГБТ-организации обвинил в гомофобии и дискриминации лучшего бомбардира в истории национальной сборной Швеции по футболу Златана Ибрагимовича.

Форварда «Милана» Златана Ибрагимовича обвинили в дискриминации и гомофобии из-за шутки на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, который проходит со 2 по 6 марта. На «унизительные слова», сказанные 39-летним шведом, пожаловался представитель гей-партии Фабрицио Марраццо.

Ведущий попросил Ибрагимовича представить, как бы выглядело мероприятие, если бы оно проводилось дома у нападающего. Футболист пошутил, что артисты бы спали в гостиной, девушки с ним, а автор вопроса готовил кофе. Затем ведущий решил узнать, как будет проводить время на фестивале в доме Ибрагимовича певец Ахилле Лауро, которого считают бисексуальным.

«Мы поместим его в гараж, чтобы он присматривал за машинами, воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», — заявил шведский игрок.

Мараццо пожаловался на высказывание Ибрагимовича и вспомнил, что 10 лет назад форвард «Милана» уже позволял себе «гомофобную шутку», отвечая на вопрос о сексуальной ориентации. Экс-капитан сборной Швеции на обвинения в свой адрес пока никак не реагировал.