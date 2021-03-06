Рогозин рассказал, как демпинг США на рынке пусковых услуг повлиял на Роскосмос

Москва, 6 марта. Недобросовестная конкуренция США в области орбитальных запусков оказала благотворное влияние на эффективность работы российских космических предприятий, заявил Дмитрий Рогозин.

Руководитель государственной корпорации полагает, что США заслуживают благодарности за подобный эффект, пусть и полученный вопреки их желанию.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников», как любой пинок, сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги «Роскосмоса», — отметил Рогозин.

Кроме того, глава Роскосмоса прокомментировал недавнее решение НАСА в семь раз увеличить тарифы за доставку грузов на околоземную орбиту. Рогозин назвал данный шаг вполне предсказуемым последствием политики демпинга с государственным субсидированием американских запусков.

Ранее сообщалось, что США вывели сотрудничество с Россией в области космических запусков из-под действия собственных санкций.

Об очередном взрыве космического корабля Starship SN10 сразу после посадки информирует RT.