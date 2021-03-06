Елена Проклова назвала худший подарок на 8 Марта

Худший подарок на 8 Марта — это нужная в быту вещь. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН выразила известная советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР, член партии «Единая Россия» Елена Проклова.

«Худшим подарком может быть нужная вещь, потому что нужные вещи женщине надо просто давать, чтобы у нее был налажен быт, решены какие-то ее проблемы. Подарок, конечно, должен быть ненужным, но очень приятным», — уверена собеседница Федерального агентства новостей.

По мнению Прокловой, женщине лучше подарить что-то сладкое или что-то красивое. Хорошим подарком также будут духи. А если есть возможность, то это может быть даже интересное путешествие, добавила артистка.

Елена Проклова также вспомнила самый приятный подарок на 8 Марта в своей жизни.

«Я была в очень сложных гастролях, и тем не менее человек смог мне передать очень большой букет цветов, — вспоминает актриса. — Это была Сибирь, было очень холодно, и когда вдруг оказалось, что есть возможность передать мне букет цветов из Москвы — это было потрясающе! Конечно же, я не могла его забрать с собой, он бы тут же замерз, но те полтора дня, которые он стоял в моем гостиничном номере, запомнились на всю жизнь».

Проклова уверена — чем больше в этой жизни праздников, тем лучше. Сама артистка, по ее словам, старается использовать любой повод для праздника, в том числе и 8 Марта.

«То, что женщину должны уважать раз в году — это, конечно, забавно, но подчеркнуть хотя бы раз в году, что женщина многое для тебя значит, очень хорошо, — уверена Елена Проклова.— Всех близких подруг и родственниц я обязательно поздравляю с этим днем какой-нибудь приятной открыткой с юмором. Ну, и просто даю понять, что в этот день я о них помню и желаю всего хорошего: и добра, и любви, и радости».

Ранее известный российский актер театра и кино Александр Балуев назвал ФАН самый дорогой, по его мнению, подарок на 8 Марта.