Травмированного после падения ледяной глыбы мальчика скоро выпишут из самарской больницы

Самара, 6 марта. Пострадавший находится в стабильном состоянии, его здоровью ничто не угрожает, в скором времени его могут выписать.

Стали известны подробности о здоровье десятилетнего мальчика, на которого упала ледяная глыба с крыши дома. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и в ближайшие дни может быть переведен на амбулаторное лечение, сообщает источник ФАН в органах здравоохранения.

Напомним, что накануне вечером на школьника сошла наледь с крыши одного из жилых домов. Ребенок был госпитализирован с травмами, а следователи начали проверку по факту происшествия.