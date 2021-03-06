Путин поручил правительству обдумать совершенствование работы органов опеки

Москва, 6 марта. Кабмин РФ совместно с властями регионов должен рассмотреть вопрос об улучшении работы органов опеки и попечительства в стране, следует из поручения президента Владимира Путина.

Перечень поручений главы государства появился на сайте Кремля. Он составлен по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей», — следует из текста.

Путин также поручил внести в законодательство изменения, уточняющие полномочия органов опеки и попечительства, исключающие не свойственные им функции и закрепляющие правовые основы межведомственного взаимодействия в этой сфере.

Помимо прочего, правительство и региональные власти должны разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки. Поручения должны быть исполнены до 1 июля.