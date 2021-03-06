Житель прифронтового поселка ДНР получил ранение в результате обстрела ВСУ

Донецк, 6 марта. Мирный житель поселка Старомихайловка был ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как рассказали представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, 26-летний мирный житель Старомихайловки, расположенной на окраине Донецка, получил осколочное ранение левой голени.

«Пострадавший был доставлен в травмпункт больницы №24, где ему была оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в СЦКК.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Как передавало Федеральное агентство новостей, МИД ДНР потребовал от ОБСЕ зафиксировать факт применения РСЗО, а также призвал страны-гаранты исполнения Минских соглашений повлиять на украинское руководство.