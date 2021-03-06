Звезда Голливуда Николас Кейдж женился в пятый раз

Лас-Вегас, 6 марта. Американский актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж женился в пятый раз. Избранницей звезды стала 26-летняя Рико Шибату.

Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе. После заключения брака возлюбленная Кейджа взяла его фамилию. Примечательно, что свидетельство датировано 16 февраля.

О новой жене звезды Голливуда мало что известно. Она на четыре года моложе старшего сына Кейджа — Уэстона, который еще в 2014 году стал отцом.

По словам лауреата премий «Оскар» и «Золотой глобус», со своей возлюбленной он не виделся на протяжении полугода. Шибату была в Японии, а сам актер в США. Тогда пара решила устроить помолвку по FaceTime. Кейдж подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом ее любимого черного цвета.

«Мы действительно счастливы вместе, поэтому я просто сказал: «Послушай, я хочу жениться на тебе»», — уточнил он.

С четвертой женой актер развелся в 2019 году. Брак Кейджа с визажисткой Эрикой Койке продлился меньше недели, передает Daily Star. По словам звезды, свадьбу они сыграли в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет телеканал «360».

Ранее американский комик Колин Джост рассказал о свадьбе со звездой Голливуда Скарлетт Йоханссон. Им удалось организовать торжество тайком еще осенью прошлого года.