Упавшая с крыши ледяная глыба травмировала десятилетнего мальчика в Самаре

Самара, 6 марта. Наледь упала на ребенка около жилого дома. Мальчик в больнице, его жизни ничего не угрожает. Следователи начали проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса, дом 185. Мальчик шел мимо здания около 17 часов вечера, и на него сошла наледь. В результате инцидента десятилетний мальчик получил травмы. Его срочно госпитализировали. По предварительным данным, состояние пострадавшего оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента. Они выясняют обстоятельства дела и причины схода наледи. После проверки будет принято процессуальное решение.

Трагедией едва не закончился похожий инцидент в Северодвинске, сообщал телеканал «360». Глыба льда упала рядом с девочкой, едва не задев ее.