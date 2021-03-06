Украинские силовики трижды за сутки обстреляли территорию ДНР

Донецк, 6 марта. Подразделения Вооруженных сил Украины три раза за сутки открывали огонь по окраинам населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Под обстрелами украинских силовиков оказались окрестности села Веселое под Донецком, а также поселок шахты имени Гагарина в районе Горловки и село Октябрь на мариупольском направлении, передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило три раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — девять единиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Стоит отметить, что 4 марта подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по северным окраинам Донецка. В ходе обстрела украинские силовики использовали реактивные системы залпового огня «Град-П». Позднее власти ДНР призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать последствия обстрелов ВСУ. При этом управление Народной милиции ДНР разрешило силам республики вести упреждающий огонь для подавления и уничтожения огневых точек украинской армии, передает RT.