Воспитанники центра «Аванпост» поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта в Тюмени

Тюмень, 6 марта. Волонтеры регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» в преддверии Международного женского дня поздравили пятерых жительниц Тюмени.

Четверо добровольцев, одетых в форму красноармейцев и волонтеров Победы, навестили женщин-фронтовиков в их квартирах, рассказала старший методист центра Леся Куринная.

Пожилые тюменки, которым больше 90 лет, в связи с коронавирусом стараются находиться в изоляции и относятся к гостям с опаской, но представителей «Аванпоста» впустили.

Кроме того, добровольцев приняли радушно: двое пригласили их на чай, а третья показала фотоальбом и рисунок, который выполнил ее муж, военный летчик.

«Бабушки очень трепетно и добродушно встретили ребят. А они, в свою очередь, подарили женщинам букеты тюльпанов, сладкие подарки и открытки с поздравлением к 8 Марта», — уточнила Куринная.

В эти весенние дни представительницы прекрасного пола получают поздравления по всей России. В частности, в Петербурге женщин-автомобилистов спецпатруль останавливал на дорогах, чтобы вручить тюльпаны и сказать приятные слова по случаю предстоящего праздника.

В Москве волонтеры в рамках акции «Вам, любимые» 8 Марта вручат горожанкам более 300 тыс. тюльпанов. Жительниц столицы также поздравят музыканты проекта «Уличный артист».