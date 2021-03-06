Российские банки выпустили рекордное количество карт

Москва, 6 марта. Центробанк РФ представил данные о количестве банковских карт, выданных жителям страны по итогам четвертого квартала прошлого года.

Показатель впервые превысил 300 миллионов единиц, пишет РИА Новости со ссылкой на данные регулятора. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал журналистам о ситуации на рынке.

«Цифры Банка России определенно показывают насыщенность рынка, уже сейчас на каждого трудоспособного гражданина приходится почти четыре карты», — сообщил он.

В октябре-декабре отечественные кредитные организации увеличили число выпущенного «пластика» на 2,7% — количество карт добралось до отметки в 301,1 миллиона. В четвертом квартале объемы эмиссии продолжили раста, динамика оценивается в 4%. За весь 2020 год число выпущенных карт увеличилось на 19,2 миллиона — это 6,8%.

Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, как уберечь денежные средства при совершении онлайн-покупок. Эксперт объяснил россиянам основные правила кибербезопасности, одним из которых является наличие отдельной банковской карты для шоппинга в интернете. Также гражданам не стоит переходить по неблагонадежным ссылкам из электронных писем, передает Федеральное агентство новостей.