Российские порты примут первые партии нефтепродуктов из Белоруссии

Москва, 6 марта. Начало перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты подтвердили в Минтрансе РФ.

«Мозырский НПЗ» 5 марта направил в морской порт Усть-Луга несколько составов бензина. Более 5000 тонн топлива должны прибыть в терминал «Портэнерго» 9 марта. Кроме того, 6 марта с «Мозырского НПЗ» была отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тысячи тонн. Ее перевалят в «Петербургском нефтяном терминале» морского порта Санкт-Петербурга.

Межправительственное соглашение о перевалке нефтепродуктов на экспорт Москва и Минск заключили 19 февраля. Эти грузы были переориентированы с портов Прибалтики.