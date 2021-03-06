Тебя любят все: Сергей Рогожин поздравил Татьяну Буланову с днем рождения

Санкт-Петербург, 6 марта. Сегодня день рождения отмечает советская и российская певица Татьяна Буланова, ей исполнилось 52 года. Татьяна — заслуженная артистка России, а также двукратная обладательница премии «Овация».

Советский и российский певец, заслуженный артист России и просто близкий друг Татьяны Булановой Сергей Рогожин через ФАН поздравил певицу с днем рождения.

«Дорогая Танечка, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу еще раз сказать, хотя ты наверняка об этом знаешь, что тебя любят все. Все мои знакомые, кому бы я ни сказал о празднике, просят обязательно передать тебе, Танюша, привет и поздравления. Я не знаю ни одного человека, который тебя бы не любил. Тебя любят все и Сережа тоже», — поделился певец.

Напомним, сегодня свой день рождения также отмечает актер Сергей Бурунов.