Экипаж МКС нанесет еще один слой герметика на трещины в модуле «Звезда»

Москва, 6 марта. Космонавты Международной космической станции (МКС) нанесут дополнительный слой герметика на накладку, наложенную на трещине в модуле «Звезда».

О запланированных ремонтных работах сообщили в пресс-службе ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос). Вероятно, данный этап может стать завершающим в процессе герметизации первой трещины на МКС.

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» российский экипаж МКС под руководством специалистов Главной оперативной группы управления РС МКС откроет люк переходной камеры и нанесет слой герметика с торца установленной ранее накладки», — указали представители РКК «Энергия».

Накануне трещину закрыли армированной заплаткой и сняли напряжение с участка. Действия российского экипажа по ремонту корпуса проходили в согласовании с коллегами из NASA. В среду космонавт Рыжиков вместе с астронавтом NASA Шэннон Уолкер провел осмотр трещины в модуле, после чего экипаж отработал ремонт поврежденного участка по видеоинструкции специалистов РКК «Энергия», которые повторили аналогичные действия, но на Земле.

Первую трещину протяженностью в 4 сантиметра на МКС нашли осенью 2020 года и заделали временными средствами. Это позволило снизить падение давления на станции, но не решило проблему полностью. Экипаж пока ищет другие возможные трещины на борту. Для поиска утечек на станцию был передан мощный микроскоп «Прогресс МС-16», 17 февраля его доставил космический грузовик вместе с материалами для герметизации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что космонавт Олег Кононенко смог сделать редкий ночной снимок Санкт-Петербурга с МКС. Фото космонавта опубликовали на странице Роскосмос в одной из соцсетей.