МИД Украины подтвердил, что в ДТП с автобусом в Польше погибли граждане страны

Варшава, 6 марта. Жертвами аварии стали шесть человек. Всем пострадавшим в аварии в Польше гражданам Украины оказывается необходимая помощь, рассказал представитель МИД.

Представитель украинского МИД Олег Николенко подтвердил, что в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса, которое произошло в Польше, погибли граждане Украины. Он также добавил, что сейчас на место происшествия выехал украинский консул.

Среди пострадавших числятся 15 человек Представитель МИД уточнил, что всех остальных граждан разместили в местных школах и хостелах. Авария произошла вблизи города Кашице.

Российские и украинские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Египте, сообщал ФАН.