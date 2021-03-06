Помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом

Москва, 6 марта. Бывший министр экономического развития РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 24 января 2020 года Орешкин занимает должность помощника президента РФ. Михаил Мишустин пожелал Максиму Орешкину скорейшего выздоровления. О болезни помощника президента РФ премьер-министр рассказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса. Несмотря на коронавирус, Максим Орешкин принимает участие в обсуждениях через видеосвязь.

Михаил Мишустин ранее рассказал, что Россия и Белоруссия налаживают совместное производство вакцины от COVID-19. В начале января этого года Москва передала Минску партию тест-систем для диагностики.