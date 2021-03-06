Мишустин обозначил планы по развитию и модернизации БАМ и Транссиба

Кемерово, 6 марта. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил планы по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской железнодорожной магистрали в ходе совещания в Кемерове.

По словам главы правительства, сейчас пропускная способность на отдельных участках БАМ и Транссиба оставляет желать лучшего. Необходима прокладка новых путей, реконструкция станций, усиление энергоснабжения. Одной из основных задач является развитие транспортной инфраструктуры. Пропускная способность угольного полигона Кузбасса в ближайшие четыре года должна вырасти до 180 млн тонн, или 25% относительно показателя 2020 года. Для этого магистрали необходимо расширить.

«Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году», — отметил Мишустин.

Суммарно на первой стадии планируется построить около 670 км пути, а на втором — более 1300 км. Объем финансирования до 2024 года составит около 780 млрд рублей.

Параллельно кабмин намерен работать над повышением экологической эффективности угольных терминалов. По данным «ФедералПресс», Правительство РФ согласовало дорожную карту модернизации отрасли на Дальнем Востоке.

Правительство утвердило план социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, сообщил премьер-министр в ходе совещания в Кемерове. Документ был составлен по указу президента РФ Владимира Путина.