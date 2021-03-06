Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по профилактике социального сиротства

Москва, 6 марта. Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству и региональным властям подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022–2025 годах.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. С документом можно ознакомиться на официальном сайте Кремля. Необходимо проработать вопрос совершенствования положений российского законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении ценностей, отметил Владимир Путин.

Президент РФ ранее подписал закон о предоставлении детям-сиротам бессрочного права на бюджетное обучение в вузах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.