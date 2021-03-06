Путин поручил определить орган, ответственный за защиту семьи и детей в России

Москва, 6 марта. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны определить орган, который займется защитой детей и семей в стране, сообщается на сайте Кремля.

Выбранному федеральному органу исполнительной власти предстоит взять на себя ответственность за решение вопросов о выработке и реализации политики в сфере защиты семьи и детей, следует из распоряжения президента. Решение необходимо принять до 1 июля 2021 года.

Регулирование в сфере защиты детей, вопросы опеки и попечительства, меры соцзащиты несовершеннолетних россиян и профилактика семейного неблагополучия войдут в перечень обязанностей ответственного органа.