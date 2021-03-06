Светлаков и Незлобин спродюсировали комедийный сериал

Москва, 6 марта. Знаменитые юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин спродюсировали комедийный сериал «Я не шучу» о 49-летней москвичке, которая становится стендап-комиком.

Премьера проекта состоялась на сервисе «Кинопоиск HD» 4 марта. В центре повествования героиня Лена, которую сыграла выпускница Школы-студии МХАТ Елена Новикова.

«У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена, рассчитывают стоимость потребительской корзины», — говорится в описании сериала.

Режиссерское кресло заняла Саша Тапочек, для которой «Я не шучу» — дебют в сериалах.

Федеральное агентство новостей ранее обсудило с режиссером Федором Стуковым российский сериал «Дылды». Креативный продюсер СТС присоединился ко второму сезону проекта.