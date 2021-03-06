ДТП с участием маршрутки и грузовика в Египте закончилось гибелью 18 человек

Каир, 6 марта. Маршрутное такси и грузовик столкнулись в провинции Гиза на севере Египта. Жертвами аварии стали 18 человек. Еще несколько попали в больницу.

Смертельный инцидент произошел на шоссе в районе города Атфих. На дороге столкнулись грузовик и маршрутка. В результате происшествия погибли 18 человек, включая пятерых детей. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Они были отправлены в ближайшую от места ЧП больницу. Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Смертельное ДТП с участием легковушки и фуры произошло на въезде во Владивосток, сообщал портал Deita. Водитель грузовика начал съезжать с дороги и резко сбавил скорость, в итоге ехавшая за ним легковушка в него врезалась. Погиб автомобилист.