Сильным шторм уничтожил смотровую площадку у главного символа Алушты

Сильный шторм в январе и феврале не пощадил главные достопримечательности Крыма. В Севастополе бушующее море разнесло несколько пляжей и набережную.

В Ялте волной закинуло буй на берег одного из пляжей, в Алуште разрушена смотровая площадка у ротонды.

Корреспондент ФАН побывал в Алуште в середине февраля и сделал эти снимки.

На месте, где летом обычно размещаются небольшие кафе, люди едят чебуреки, наслаждаясь видом, сегодня лежат разрушенные бетонные плиты, перила погнуты, балясины разбиты.

Корреспондент Федерального агентства новостей обратился в администрацию города-курорта, чтобы узнать, планируется ли восстановить это место.

Как сообщили в руководстве Алушты, для противоаварийных мероприятий на участке от очистных сооружений до Черновских камней (район ротонды) выделено более 13 миллионов рублей. Работы по восстановлению объекта начали в конце февраля.

«Проект предусматривает восстановление покрытия перед ротондой площадью 1093 кв. м, восстановление разрушенного ограждающего парапета и монолитной стены упора протяженностью семь метров, засыпку пляжеформирующего материала на существующую карту пляжа, примыкающую с севера к площадке перед ротондой, восстановление волногасящей бермы валунами у основания гидротехнической стены. Ширина площадки бермы — четыре метра, протяженность — 50 метров», — сообщили в администрации Алушты.

Все работы обещают завершить в течение 60 календарных дней. Ранее ФАН рассказывал, как москвичу удалось продать в Алуште жилье за восемь миллионов, которое он купил при Украине за два миллиона.